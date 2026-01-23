T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/186 Esas

DAVALILAR: 1-RAMAZAN BELLİKLİ,

2- VELİ DABANLI,

3- FAMA BELLİKLİ,

4- İSMEHAN TIPIRDAMAZ,

5- MURAT BELLİKLİ,

6- MEYMUNE BELLİKLİ,

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği, 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte delil listenizi sunmanız gerektiği, tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 150. Maddesi gereğince yokluğunuzda davaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tensip zaptı, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.