T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/894 Esas KARAR NO: 2023/812

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Ramazan BİLGİÇ'in yurt dışında ikamet ettiği, yurt dışına çıkartılan tebligatlara herhangi bir cevap verilmediği, yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Ramazan BİLGİÇ'in yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1- DAVANIN KABULÜ ile;

Aksaray ili Merkez Şifahane Mahallesi 3867 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki hak ve mükellefiyetlerle birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Taşınmazların üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3- Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda verilen hüküm davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.