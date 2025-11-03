T.C. AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/24 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı muris Demet Doğu' nun terekesinin TMK 619 vd. Maddelerine göre resmi defterinin tutulması davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Demet Doğu'nun terekesinin tespiti ve resmi defterinin tutulması işlemleri mahkememizin yukarıda yazılı dosyasından devam etmektedir. Muris Demet Doğu'nun 09/07/2025 tarihinde vefat ettiği, geride bıraktığı mal varlığı (tereke) üzerinde hak iddia eden veya muristen alacaklı olduklarını ileri süren kişilerin, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize başvurarak alacaklarını (kefalet sebebiyle alacaklar da dahil) belgelemeleri veya varsa hak iddialarını bildirmeleri gerektiği, süresi içinde başvurmayanların tereke üzerindeki haklarının tespit sırasında dikkate alınmayacağı tebliğ yerine geçmek üzere 1. kez ilan olunur.

Muris DEMET DOĞU: Mehmet Şirin ve Nursel'den olma, 01/09/1975 doğum tarihli, 09/07/2025ölüm tarihli, 12561053036 T.C. Kimlik Numaralı, Kılıçaslan mah. 1322 sk. no: 9iç kapı no: 2 Merkez/Aksaray son ikametgah adresli.