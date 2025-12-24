T.C. AKSARAY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKSARAY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/246 Esas KARAR NO : 2025/514

Mahkememizin 21/05/2025 tarih, 2025/246-2025/514 E/K sayılı ilamı ile sanık Emine BALTA (Cengiz ve Ayten kızı, 08/01/1996 Aksaray doğumlu) hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 191/1, 51/1, 62/1 maddeleri gereğince yapılan yargılama neticesinde 1 YIL 9 AY 20 GÜN Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK'nun 51 maddesi kapsamında 2 Yıl süre ile ertelenmesine dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Hüküm özetinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-) Karara karşı tebliğinden itibaren en geç iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle, cezaevinde bulunulması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,

Hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.