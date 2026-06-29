T.C.AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

2025/4695 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4695 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, PAŞACIK Mahalle/Köy, 1923 Ada, 18 Parsel, Satışa konu taşınmaz; Taşınmaz üzerinde Bodrum kat + Zemin kat + 1. Normal kattan oluşan müstakil ev yapısı bulunmaktadır. Parselin yol cephesi genişliği yaklaşık 12m, derinliği ise yaklaşık 22m dir. Taşınmazın sınırını belirleyen kısımda yaklaşık 1,5m yüksekliğinde ve 60m uzunluğunda bahçe duvarı uygulaması yapılmıştır. Ayrıca parsel üzerinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapı zemin katta 115m², 1. Normal katta 110m² ve bodrum katta yaklaşık 35m² olmak üzere toplamda 260m² kullanım alanlıdır. Onaylı mimari projesine göre konu taşınmazın antre, salon, mutfak, 3 oda, wc-lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yapının standart müstakil ev özelliklerinde olduğu öngörülmektedir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, pencerelerinin pvc doğrama olduğu görülmüştür. Çatısı ahşap örtü üzeri kiremit kaplıdır. Ayrıca çatıda sıcak su için güneş enerjisi bulunmaktadır.Yapı 3/A yapı sınıfı özelliğindedir.Taşınmaz parsel üzerinde 2 adet erik ağacı ile 2 adet asma bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların değeri 2.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Arsa Değeri: 260,47 m² x 6.000,00 TL/m² = ~ 1.563.000 TL, Ev Değeri: 260 m² x 17.100,00 TL/m² x 0,75= ~ 3.335.000 TL, Ağaç Değeri: 2.000 TL olmak üzere , Toplam Değer:4.900.000,00 TL'dir.Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 5108. Sokak, No: 12 Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 260,47 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:36 / Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:36 / Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.