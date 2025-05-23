T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/260 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/260 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 16/05/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 2371 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 294 m2

Kıymeti : 8.434.750,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:31

2.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.