T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/136 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 27/06/2025
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 848 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü: 1.637 m2
Kıymeti: 4.505.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 01/09/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 13:36
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 13:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 848 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü: 1.505 m2
Kıymeti: 3.775.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 01/09/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 14:36
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 14:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.