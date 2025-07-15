T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/136 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 27/06/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 848 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü: 1.637 m2

Kıymeti: 4.505.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/09/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 13:36

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 848 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü: 1.505 m2

Kıymeti: 3.775.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/09/2025 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati: 08/09/2025 - 14:36

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 14:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.