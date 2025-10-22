T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARA YSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/162 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/162 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.10/10/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray ili Merkez Laleli Mahallesi 6206 ada 7 parsel sayılı taşınmaz 1.019,00 m² yüz ölçümlüdür. Taşınmazın vasfıtapu kayıtlarında arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmaz düz ve eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip olup, yol kotu seviyesinde kalmaktadır. Geometrik açıdan dikdörtgene yakındır. Keşif tarihinde üzerinde 1A yapı sınıfına ait sera yapısı olup brüt toplam 170 m² alana sahiptir. Sera çevresinde yapılan inceleme neticesinde; içerisinde herhangi bir tarımsal üretim yapılmayarakatıl bir halde bırakıldığı görülmüştür. Dava konusu parsel imar planı içerisinde bulunmakta olup imar planına göre Konut Alanı olarak ayrılmış ve ayrıknizam 2 kat, taks: 0,25 Kaks: 0,50imar durumuna sahiptir.

Adresi: Aksaray İli Merkez Laleli Mahallesi 6206 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü: 1.019 m2

İmar Durumu: Ayrıknizam 2 kat, taks: 0,25 Kaks: 0,50imar durumuna sahiptir.

Kıymeti: 6.126.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.