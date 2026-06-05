T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/209 SATIŞ
aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/209 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/05/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar /Yavuzselim Mah. 506 Ada 12 Parsel
Yüzölçümü : 15.028,40 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 544 Ada 13 Parsel
Yüzölçümü : 21.293,46 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTaşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 544 Ada 26 Parsel
Yüzölçümü : 23.700,95 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 505 Ada 154 Parsel
Yüzölçümü : 6.291,18 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 513 Ada 38 Parsel
Yüzölçümü : 13.530,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 540.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 517 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 3.126,06 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:01
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 563 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 14.007,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 840.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:01
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Erenler Mh. 318 Ada 2 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 17.766,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.