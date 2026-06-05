T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/209 SATIŞ

aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/209 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/05/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar /Yavuzselim Mah. 506 Ada 12 Parsel

Yüzölçümü : 15.028,40 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 544 Ada 13 Parsel

Yüzölçümü : 21.293,46 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTaşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 544 Ada 26 Parsel

Yüzölçümü : 23.700,95 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 505 Ada 154 Parsel

Yüzölçümü : 6.291,18 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 513 Ada 38 Parsel

Yüzölçümü : 13.530,22 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 540.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 517 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 3.126,06 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 125.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yavuzselim Mh. 563 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 14.007,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 840.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 11:01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Erenler Mh. 318 Ada 2 Parsel Aksaray

Yüzölçümü : 17.766,92 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.245.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.