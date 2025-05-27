T.C. AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINIRIN SATIŞI

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/228 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 610.000,00 1 Taşıt 10AAV412 plaka sayılı, Citroen marka, C-Elysee model, 2017 model yıllı, 10JBFM0294671 motor, VF7DD9HP0HJ721030 şasi numaralı, Dizel, Manuel vites, 141998 Km'de, Beyaz renkli otomobil.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:12

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:12

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 570.000,00 1 Taşıt 33AFV455 plaka sayılı, Citroen marka, C-Elysee model, 2017 model yıllı, 164737 Km'de, 10JBFM0316642 motor, VF7DD9HP0HJ916735 şasi numaralı, Dizel yakıt türlü, manuel vites, beyaz renkli otomobil.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 11:12

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 11:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 11:12

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 475.000,00 1 Taşıt 68ABG954 plaka sayılı, Fiat marka, Linea 1.3 M.Jet model, 2013 model yıllı, 199B10004999128 motor, NM432300003210556 şasi numaralı, Dizel, manuel vites, beyaz renkli otomobil.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 12:12

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 12:12 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 12:12

(İİK m.114/4)