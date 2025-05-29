T.C.

AKŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

Esas No :2021/592-Karar No:2022/996

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2022 tarih ve 2021/592 esas 2022/996 sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuk Ragsana ALIZADA hakkında katılan Buket Kızılboğa'ya yönelik tehdit suçundan TCK'nın 106/1,31/3, 251/3-son, 231/5-6, 231/8 uyarınca neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, Tahir ve Afsana kızı, 20/09/2001 Azerbaycan doğumlu suça sürüklenen çocuk Ragsana ALIZADA tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı için gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilanın bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu ilan portalı ile Resmi Gazete'de İlanen Tebliğine,Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya bulunduğu yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla, beyanının tutanağı geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle mahkememize itirazı mümkün olmak üzere itiraz yasa yolunun açık olduğu, itiraza gidilmediği takdirde dosyanın mevcut haliyle kesinleştirileceği ve infaza gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.