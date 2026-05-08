T.C.AKŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No :2025/192-Karar No:2025/727

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2025 tarih ve 2025/192 esas 2025/727 sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuk Yaşar Kandemir hakkında katılan Çilem Çam'a karşı hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, katılan Çilem Çam'a yönelik basit tehdit vebasit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçlarından neticeten ayrı ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,Halil ve Sevi oğlu 23/05/2006 doğumlu suça sürüklenen çocuk Yaşar Kandemir'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı için gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.