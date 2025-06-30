T.C.

AKŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/105 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı NUMUNE TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE GIDA İNŞAAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 996.4 m², geçici irtifak hakkı için 332 m²'lik kısmı,Konya ili Tuzlukçu ilçesi MEVLÜTLÜ Mahallesi 177 ada 29 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 699.08 m², geçici irtifak hakkı için 233.88 m²'lik kısmı,

2025/106 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Mehmet oğlu/kızı Güngör aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 101 ada 3 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 498.11 m², geçici irtifak hakkı için 165.36 m²'lik kısmı,

2025/107 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Halil Ova aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 101 ada 4 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 643.62 m², geçici irtifak hakkı için 215.34 m²'lik kısmı, -----

2025/108 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ahmet Şarlakkaya, Erdal Şarlakkaya,Hatice Şarlakkaya , İbrahim Şarlakkaya, Keziban Meşe, Nurettin Şarlakkaya,Ramazan Şarlakkaya, Sultan Yaşar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 104 ada 9 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 1771.82m², geçici irtifak hakkı için 589.39 m²'lik kısmı, Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 84 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı için 562.42m², geçici irtifak hakkı için 186.75 m²'lik kısmı,Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 92 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı için 458.94 m², geçici irtifak hakkı için 154,36 m²'lik kısmı,

2025/109 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ahmet Erdem, Arife Özcan, Ayşe Dudu Korkmaz, Emine Önal, Fadime Erkun, Fatma Ünlüsoy, Meryem Parlak, Mustafa Erdem, Nazik Gündüz, Ömer Özcan, Ramazan Erdem, Raziye Akkurt, Saliha Çakar, Serkan Sandal, Zeliha Şahin aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 104 ada 13 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 2363.63 m², geçici irtifak hakkı için 789.79 m²'lik kısmı,

2025/110 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Çiğdem Göktaş, Emine Öz, Fadime Göktaş, Fatma Çevirgen, Güllizar Yılmaz,Hacı Mehmet Göktaş, Kamil Göktaş,Kazım Göktaş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 104 ada 14 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 534,39m², geçici irtifak hakkı için 198,29m²'lik kısmı,

2025/111 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşedudu Yalman, Adem Yalman, Ayşe Sandal, Cennet Aydın, Döndü Sandal, Emine Sucu, Eşe Zeybek, Kebiz Yalman, Mehmet Koç, Memiş Koç, Mustafa Koç, Nesibe Parlak, Osman Yalman, Ömer Koç, Sebahat Koç, Selma Koç, Şükran Akın, Veysel Koç, Zeynep Bayar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı 125 ada 65 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için511,73 m², geçici irtifak hakkı için 140.9 m²'lik kısmı,

2025/112 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ iledavalılar Ahmet Çakar, Ali Osman Çakar, Ayşe Çakar, Ayşenur Çakar, Canan Bayrak, Fadime Çakar, Fadime Özcan,Fatma Arık, Fatma Korkmaz, Feride Acar, Hacer Çakar, Hafize Baran, Hasan Hüseyin Çakar, İbrahim Acar, İmran Aydın, İpek Acar, İsmail Hakkı Çakar, Mehmet Çakar, Mihrican Çakar, Nazife Kılınç, Solmaz Özkan, Songül Acar, Şahsine Çakar, Yurdagül Yıldızbaş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 71 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 650.28 m², geçici irtifak hakkı için 216,6 m²'lik kısmı,

2025/113 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 77 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 956,44 m², geçici irtifak hakkı için 317,63 m²'lik kısmı,

2025/114 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdil Çakmak,Ayhan Çakmak, Ayşe Çakmak (31***44), Ayşe Sandal, Ayşe Çakmak(31***70), Ayşe Yılmaz, Birol Çakmak, Cemal Çakmak, Ebru İbiş,Elif Çakmak,Esma Çakmak, Filiz Yeniler,Gökhan Çakmak,Gülfidan Özen,Gülfidan Pulat, Güllale Çakmak, Gülsen Özen,Hakan Çakmak,İdris Çakmak, Melahat Çakmak,Mevlüt Çakmak, Nazlı Koyun, Özkan Çakmak, Sefer Çakmak, Sonay Baran,Şenay Çakmak,Şenol Çakmak,Tamer Çakmak,Tuncay Çakmak,Volkan Çakmak,Yetiş Çakmak,Yılmaz Çakmak (31***96), Yılmaz Çakmak(30***14),Zehra Çakmak,Zeliha Dostcu, Zeynep Sarı aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 78 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 148,97 m², geçici irtifak hakkı için69,7 m²'lik kısmı, ---

2025/115 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Altın Diren,Arzı Değirmenci, Aysel Ovalı, Ayşe Ece, Ayşe Kavaklı, Bahar Diren, Bayram Diren, Cemile Kamalı, Çiçek Ece, Döndü Ece, Dudu Çakmak, Emine Parmaksız, Esra Çakmak, Fadime Alay, Feride Parmaksız, Gönül Sıramkaya, Güllüzar Göktaş,Hacer Parmaksız, Hafize Şen,Halil Ece (29***74), Halil Ece (29***88), Hasan Diren (45***24),Hasan Diren(45***40),İlhan Diren, Kordele Diren, Kurdele Diren,Medine Şen, Muhammed Diren, Murat Diren, Mürsel Ece,Nuran Çevik, Nurbahar Duyar,Nursel Değirmenci,Ömer Diren,(45***58),Ömer Diren(45***40),Ömer Ece,Rabiye Söğütlü, Selda Diren Elma, Sibel Diren, Suna Diren( 41***46), Suna Diren(45***98), Şamile Elma,Ümmü Şen, Zeynel Ece,Zühra Alay aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 82 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 1576,77 m², geçici irtifak hakkı için 495,13m²'lik kısmı,

2025/116 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ iledavalılar Çiçek Ece, Dudu Çakmak, Güllüzar Göktaş,Hacer Parmaksız,Hafize Şen,Halil Ece, Mürsel Ece, Nuran Çevik,Ömer Ece,Zeynel Ece aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 83 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için469,7 m², geçici irtifak hakkı için 157,91m²'lik kısmı,

2025/117 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ömriye Akkoyun, Seyfi Şarlakkaya , Yetiş Şarlakkaya aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 85 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 160,43m², geçici irtifak hakkı için 83,65 m²'lik kısmı,

2025/118 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ahmet Keskin aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 125 ada 93 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 164,73m², geçici irtifak hakkı için 72,48 m²'lik kısmı,

2025/119 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdil Aziz Gökdemir, Fatma Süngü,Hatice Emine Erdem, İbrahim Ethem,Mehmet Vehbi Gökdemir, Mustafa Ali Gökdemir aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 126 ada 32 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 829,27m², geçici irtifak hakkı için 257,35 m²'lik kısmı,

2025/120 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fadime Sol, Mustafa Sol, Resul Baran, Şerife Akkuş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 126 ada 38 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 689,48 m², geçici irtifak hakkı için 230,02 m²'lik kısmı,

2025/121 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Canan Bayrak, Feride Acar, İbrahim Acar, İmran Aydın, İpek Acar Açıl, Solmaz Özkan, Songül Acar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 126 ada 40 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 400,96 m², geçici irtifak hakkı için 132,77 m²'lik kısmı,

2025/122 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ iledavalılar Ayşe Bozdemir , Ayşe Gökşen, Duran Akçam, Eyüp Akçam, Fadime Çelik, Fahrettin Akçam, Hatice Şahan,Havaana Akçam, Nurdan Dursun, Salih Akçam aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 136 ada 63 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 740,93m², geçici irtifak hakkı için 246,89 m²'lik kısmı,

2025/123 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Arife Altun, Arife Karadana, Arife Karakaplan, Bayram Ali Uysal,Beytullah Kara, Dudu İnce, Esma Naz, Fadime Kara, Fadime Turgut, Gülüstan Uysal, Hacer Kara,Hanife Gökkütük, Hanife Özçelebi, İpek Yiğit, İsmehan Kara , Kadir Kara (315***26),Kadir Kara (314***24),Kemal Kara, Mevlüt Uysal, Musa Kara, Musa Uysal, Mustafa Kara (315***64), Mustafa Kara (315***72), Mustafa Uysal,Osman Kara, Serkan Kara, Sonnur Kara, Süleyman Kara, (314***38), Süleyman Kara(314***332),Tuana Kara, Yıldız Durdu aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 138 ada 34 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 197,18m², geçici irtifak hakkı için 73,94 m²'lik kısmı,

2025/124 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Aptulkadir Özen, Arslan Özen, Arzu Parlak, Aslan Özen, Ayşe Çakmak, Ayşe Özen(47****50), Ayşe Özen(34***94), Bilgin Özen, Ceyhan Özen, Döndü Özen, Emel Çakmak, Fatma Özen, Fazilet Çakmak, Filiz Yılmaz, Halime Uslu, Hasan Özen, İsmail Özen(25***62), İsmail Özen(33***18), İsmail Özen(33****08), İsmail Özen(33****74), İsmail Özen(34****92), İsmehan Özcan, Kenan Özen, Keziban Çakmak, Keziban Özen, Keziban Türk, Kudret Çakmak, Mehmet Özen, Münevver Baran, Nazlı Özpulat, Rümeysa Özen, Sevgin Baran, Songül Çakmak, Songül Ekici, Sultan Gökşen, Sultan Özen, Süleyman Özen, Veli Özen, Yasin Özen, Zidya Belyurt, Zidya Özen aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 138 ada 39 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 928,57m², geçici irtifak hakkı için306,84 m²'lik kısmı,

2025/125 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mustafa Özcan, Ömer Özcan, Özlen Çakıl, Öznur Can, Raziye Özcan aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 138 ada 43 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 598,5m², geçici irtifak hakkı için 242,58m²'lik kısmının

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.