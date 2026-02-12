T.C. AKSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/26 Esas

DAVACI: YAŞAR TIRLI

DAVALILAR: 1- CANAN ÇAMLITEPE ve diğerleri.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce UYAP sisteminde kayıtlı yurt dışı ve yurt içi adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, sulh için hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 16/03/2026 günü saat: 10:10.