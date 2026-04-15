T.C. AKYAZI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKYAZI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/548 Esas

DAVALI : GULSANAMKHON KHOLMATOVA

Davacı Mehmet Ustakara tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle gerekçeli kararın aşağıdaki şekilde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, SAKARYA İli, AKYAZI İlçesi, HAYDARLAR Mahallesi, Cilt No:38, Hane No:44 BSN:51'de nüfusa kayıtlı Tahvut ve Nurhan oğlu 07/09/1991 Akyazı doğumlu(TC:3511700704) MEHMET USTAKARA ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu Boymırza ve Fevruzakhon kızı 12/12/2001 Özbekistan doğumlu GULSANAMKHON KHOLMATOVA'nın TMK. m. 166/1 gereğinceBOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; 50.000,00-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; 120.000,00-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

4-Alınması gereken 732,00-TL peşin ilam karar harcından başlangıçta peşin alınan 179,80-TL'nin mahsubu ile bakiye 552,20-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

5-Adli yardım kapsamında suç üstü ödeneğinden karşılanan; 160.278,00-TL (yurt içi-yurt dışı ilan, tercüman ve tebligat masrafı) yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Kendisini vekille temsil eden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT.'ne göre hesaplanan 45.000,00.TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Kararın kesinleşmesini müteakip karardan iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

9-Davacı tarafından yapılan 179,80-TL başvuru ve 179,80-TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 359,60-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen bildirildi.19/02/2026" Teblig yerine geçmek üzere ilan olunur. 13/04/2026