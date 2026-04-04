T.C. AKYAZI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.AKYAZI 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ve 117 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;

2026/107 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 102 ada, 179 parsel sayılı,

2026/109 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 105 ada, 14 parsel sayılı,

2026/110 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 168 ada, 1 parsel ve 197 ada, 9 parsel sayılı,

2026/111 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 102 ada, 7 ve 10 parsel sayılı,

2026/112 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 112 ada, 1 parsel sayılı,

2026/113 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 115 ada, 5 parsel sayılı,

2026/114 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 111 ada, 1 parsel sayılı,

2026/115 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 116 ada, 4 parsel sayılı,

2026/116 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 115 ada, 1 parsel ve 199 ada, 10 parsel sayılı ve

2026/117 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Ballıkaya Mahallesi, 115 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.31/03/2026