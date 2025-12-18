T.C. AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/471 Esas

DAHİLİ DAVALI : FATMA GERMİŞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK. m. 150/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.