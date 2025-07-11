T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/10

DAHİLİ DAVALI: HÜSEYİN ATAŞ(T.C:16828124798) Davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) ilişkin davanın yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan dahili davalı Hüseyin Ataş'a (T.C: 16828124798)duruşma gün ve saatini bildirirdavetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İlgilinin, duruşma günü olan 18/09/2025 günü saat 10:55'te duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, tensip zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/06/2025