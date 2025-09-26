T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/181 Esas

Davacı Şaban Akca tarafından davalı Maliye Hazinesi'ne karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mahallesi ,133 ada 31 parselin davacıya malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak üst soylarından kaldığından bahisle, iş bu yer kendisine ait olmakla ve kendisi adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/181 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.16/09/2025