T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/33 Esas

Davacı Mehmet Karadağ tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde Deniz güneyi mevkiinde bulunan, kuzey-doğusu 247 Ada 41 parsel, güney doğusu 247 Ada 43 parsel ve güney batısı Akdeniz ile çevrili bulunankadastro çalışmaları sırasında "tespit harici" yer olarak bırakılan taşınmazın davacı tarafından imar ve ihyası yapılmış, bitirilmiş, nizasız ve fasılasız olarak yaklaşık 25-30 yıla yakın bir zamandır tarımsal amaçlı bir şekilde kullanıldığı, iş bu yerin kendisine ait olmakla ve kendisi adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/33 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur. 03/12/2025