T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/11 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SOĞUKPINAR Mahalle/Köy, KÖRHAVUZ Mevkii, 101 Ada, 79 Parsel tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Sogukpınar Mah Göktaşlar Sokak No:101 Ada 79 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.332,22 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmarsız

Kıymeti : 5.576.258,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:01

23/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.