T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SOĞUKPINAR Mahalle/Köy, KÖRHAVUZ Mevkii, 101 Ada, 79 Parsel tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Sogukpınar Mah Göktaşlar Sokak No:101 Ada 79 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.332,22 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmarsız
Kıymeti : 5.576.258,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:01
23/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.