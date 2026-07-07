T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/8 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, sürge sazlık Mevkii, 115 Ada, 2 Parsel,Kargir ev ve tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Alanya İlçesi Bıçakcı Mah 115 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 9.378,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 27.662.130,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, 126 Ada, 13 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz
Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 13 ParselAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.493,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.795.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:04
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:04
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 126 Ada, 25 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz
Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 25 ParselAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.821,55 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.520.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:04
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:04
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 126 Ada, 27 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz
Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 27 Parsel. Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 210,45 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 459.322,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Karain Mevkii, 150 Ada, 1 Parsel tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Bıçakcı Mahallesi 150 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 9.408,91 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.104.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:32
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Karain Mevkii, 151 Ada, 4 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Bıçakcı Mahallesi 151 Ada 4 ParselAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 9.234,36 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 14.965.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:01
29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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