T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, sürge sazlık Mevkii, 115 Ada, 2 Parsel,Kargir ev ve tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Alanya İlçesi Bıçakcı Mah 115 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 9.378,53 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 27.662.130,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, 126 Ada, 13 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz

Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 13 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.493,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.795.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 126 Ada, 25 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz

Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 25 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.821,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.520.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 126 Ada, 27 Parsel, bahçe vasıflı taşınmaz

Adresi : Bıçakcı Mahallesi 126 Ada 27 Parsel. Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 210,45 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 459.322,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Karain Mevkii, 150 Ada, 1 Parsel tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Bıçakcı Mahallesi 150 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 9.408,91 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 16.104.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:32

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, BIÇAKCI Mahalle/Köy, Karain Mevkii, 151 Ada, 4 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Bıçakcı Mahallesi 151 Ada 4 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 9.234,36 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.965.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:01

29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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