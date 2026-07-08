T.C.ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Yayınlanma 8.07.2026 00:01:00
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
DÜZELTME İLANI
2026/8 SATIŞ 03/07/2026
Satışı yapılacak Antalya İli Alanya İlçesi Bıçakı Mah 115 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın değerinin 17.249.875,00 TL olmasınarağmen sehven 27.662.130,00 TL yazılmış olup taşınmazın kıymetinin 17.249.875,00 TL olduğunun TAVZİHİNE,
E satış portalı üzerinden yapılan ilan ile tebliğ yerine geçmek üzere Düzeltme ilanıdır .
#ilangovtr BASIN NO: ILN02504308