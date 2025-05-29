T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/379 Esas

KARAR NO : 2025/242

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2025 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Hadice oğlu, 14/01/1993 D,lu VASİM HADDAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.05.2025