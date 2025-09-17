T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ'DEN

Sayı: 2023/248 Esas 10.09.2025: 2025/487 Karar İLAN

Davacı, ÖZAYDIN URHAN ile Davalı, LAKOBRİJA MİLKA arasında mahkememizde görülmekte olan çekişmeli boşanma davası sonucu mahkememizce verilen 08/07/2025 tarih , 2023/248 esas ve 2025/487 karar sayılı kararla;

1- Davanın KABULÜ ile,

KIRŞEHİR İli, KAMAN İlçesi, KARKINYENİCE Mah./Köyü, Cilt:54, Hane:40 BSN 89'de nüfusa kayıtlı, TEVFİK ve SANİYE oğlu, 12/09/1966doğumlu, 60544019302TC kimlik numaralı davacı ÖZAYDIN URHAN ile evli YUGOSLAV UYRUKLU,201/05/1955 doğumlu, davalı LAKOBRİJA MİLKA'nın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocukları bulunmadığından velayet hususunda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

3- Davacının maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, eşya ve ziynet alacağı talebi olmadığından bu hususlarda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

4- Davalının maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, eşya ve ziynet alacağı talebi olmadığından bu hususlarda mahkememizce hüküm tesisine yer olmadığına,

5- Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile BAKİYE 435,50-TL HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

6- Davacının adli yardım talebinin 17/12/2024 tarihli duruşma ara kararı ile kabulüne karar verilmekle; ileride haksız çıkacak taraftan alınmak kaydıyla suçüstü ödeneğinden karşılanan 2 adet tebligat gideri 85-TL, İlanen tebligat masrafı (Sarf kararı toplamı) olan 116.160-TL Basın İlan Kurumu ücreti olmak üzere toplam: 116.245,00-TL YARGILAMA GİDERİNİN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7- Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretin işlem yapılmak üzere Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

8- Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının kendisine iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile başvurulacak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. 08/07/2025 ...şeklinde karar verilmiştir.

7201 Sayılı T.K. 28. Mad. gereğince karar Davalı LAKOBRİJA MİLKA'a İLANEN tebliğ olunur.