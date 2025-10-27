Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 27.10.2025 00:00:00

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/433 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu iptali ve tescil ( İmar ihyaya dayalı ) davası nedeniyle ili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2024/433 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 22/10/2025

ALANYA İLÇESİ OKURCALAR MAHALLESİNDE BULUNAN; 

Fen bilirkişisi raporunda krokide A (1733.54 m2)olan taşınmazın;

GÜNEYİ: Hükmen tescil olan 512 ada 1 parsel

BATISI: İdris Demir taşınmazı

KUZEYİ: Kadastro harici alan

DOĞUSU: Kadastro harici alan

#ilangovtr BASIN NO: ILN02319468