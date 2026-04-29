T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 29.04.2026 00:01:00

ESAS NO:2026-115-114-117-116-118-119

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca;

Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 14/04/2026

Dosya No

Davalı

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

2026/115

Ali Bilgin

Alanya

Değirmendere

110

28

1841,85

Alanya

Değirmendere

111

2

727,03

2026/114

Nihat Karakan

Alanya

Değirmendere

110

6 

1056,31

2026/117 

Hayri Değirmen 

Alanya 

Değirmendere 

110 

12 

805,20

2026/116

Habibe Baturay 

Alanya

Değirmendere 

111 

3 

763,78

2026/118

Ayşe Kalyoncu

Fatma Sönmez

Hamide Sarıoğlu

Alanya

Değirmendere

110 

70 

1197,07

2026/119

Meliha Süvari 

Alanya 

Değirmendere 

101 

17 

334,00
#ilangovtr BASIN NO: ILN02457571