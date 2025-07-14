T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/22 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, TOSMUR Mahalle/Köy, Merdivenlitaş Mevkii, 115 Ada, 6 Parsel, 3 Nolu Bağımsız bölüm mesken vasıflı

Adresi: Tosmur Mah.Gündoğan Sokak Gündoğan Apt. No :7 D:3 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 93 m2

Arsa Payı: 12/210

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Kısmen pasif yeşil alan kısmen turizm ve 2.konut yerleşme alanı

Kıymeti: 2.600.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.PLANI 30.06.1997

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 2489 Parsel, 1 Nolu Bağımsız BölümDükkan vasıflı

Adresi: Oba Mahallesi, 21. Sokak, Özgünkent Sitesi, B Blok, No:5E Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 85 m2

Arsa Payı: 370/53760

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı » Satışa Konu Oba Mahallesi, 2489 parsel, 1nolu bağımsız bölümün yer aldığı

parselin 1/1000 Ölçekli Oba Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında " KONUT" alanında

kalmaktadır.

Kıymeti: 2.750.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.Planı: 20.01.1997

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 11:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 2489 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken vasıflı

Adresi: Oba Mahallesi, 21. Sokak, Özgünkent Sitesi, B Blok, No:5/1, D:2 Alanya/AntalyaAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 115 m2

Arsa Payı: 370/53760

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 2.900.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 12:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 12:15

10/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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