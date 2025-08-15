T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 2024/16 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, KESTEL Mahalle/Köy, HANÖNÜ Mevkii, 1204 Ada, 4 Parsel, Alanya İlçesi Kestel ...

Adresi: Alanya İlçesi Kestel Mahallesi 1204 Ada 4 Nolu Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 664,46 m2

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 15.950.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati: 30/10/2025 - 10:06

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 10:06

11/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.