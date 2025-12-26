T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/22 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KÜÇÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 1859 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmaz ;
Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Küçükhasbahçe Mah. 1859 Ada 7 Nolu Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.411,77 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 32.026.650,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:41
22/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.