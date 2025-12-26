T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/22 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KÜÇÜKHASBAHÇE Mahalle/Köy, 1859 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmaz ;

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Küçükhasbahçe Mah. 1859 Ada 7 Nolu Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.411,77 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 32.026.650,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:41

22/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.