T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ALACAKLI VE BORÇLULARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLAN

04/04/1960 doğumlu, 198--------208 T.C. kimlik nolu MUSTAFA ÇATAL 03.02.2019 tarihinde vefat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa MUSTAFA ÇATAL'dan alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince 20 gün içerisinde memurluğumuzun 2025/13 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.