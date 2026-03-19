T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ALACAKLI VE BORÇLU İLANI ve TEREKENİN TATİLİNE İLİŞKİN İLAN

20/09/1990 doğumlu, 390--------804 T.C. kimlik nolu RECEP HACİ ŞİRİN, 17.06.2025 tarihinde vefaat ettiği,RECEP HACİ ŞİRİN'nın mirası en yakın yasalmirasçıları tarafından red edilmiş ve TMK 612 uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesinden iflas kararı verilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa RECEP HACİ ŞİRİN'dan alacaklı olan veya müteveffaya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisindememurluğumuzun 2025/23 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur. Ayrıca miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul mali 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanılmamış olup İİK7nın 217. Maddesi gereğince miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tatiline karar verilmiş olup, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde memurluğumuza müracat etmesi halinde basit usulde devam ettirilmesini isteyebilir. Tasfiyenin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK'nın 254. Maddesi gereğince kapatılması için sulh hukuk mahkemesine müracaat edilebileceği ilan olunur.