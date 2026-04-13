T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2024/222 ESAS 2026/95 KARAR

DAVALI: DARREN DİXON, 11/09/1974 doğumlu

Mahkememizden verilen 22.01.2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile, Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 479 ada 3 parsel 1. Kat 5 ve 8 numaralı bağımsız bölümlerde kayıtlı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte UMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satıştan elde edilecek bedelin taraflara dava konusu taşınmazların tapu kaydındaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına,

3- Satış memuru olarak Alanya Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurunun görevlendirilmesine,

4- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında nisbi ilam harcının tüm paydaşlardan tapudaki hisseleri oranında tahsiline,

5- Artan gider avansının hükmün kesinleşmesinden sonra resen ilgilisine iadesine,

6- Dava başında mahkememiz veznesine yatırılması gereken 732,00 TL peşin harcın taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

7- Davacılar tarafından dava açılırken yatırılan 195,80 TL başvurma harcı, 60,80 TL vekalet harcı, 4.361,50 TL keşif harcı,bilirkişi/ulaşım/posta masrafı 57.455,00 TL olmak üzere toplam 62.073,10 TL yargılama giderinin taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacılara verilmesine, bakiye kalan kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

8- Davacılar yapılan yargılamada kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacılara verilmesine, bakiye kalan kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

9- Hazine tarafından karşılanan zorunlu arabuluculuk ücreti olan 2.080,00 TL arabulucu ücretinin taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, hüküm sonucu duruşma tutanağına geçirilerek okunmak suretiyle, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunarak tefhim olundu. 22.01.2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026