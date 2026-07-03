T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/11 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KESTEL Mahalle/Köy, 498 Ada, 6 Parsel,Satışa konu taşınmaz; Antalya İli, ...

Adresi : Kestel Mah. 498 Ada 6 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 403,00 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde "Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2003/918 Esas ve 2004/1000 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir" şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:30 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:30

10/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.