T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/8 Esas

DAVALILAR : İHSAN AVCU

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı İHSAN AVCU arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/04/2026 günü saat: 14:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

25/09/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda; dava konusu Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 371 ada 1 nolu parselin tapu kayıtlarında cinsi arsa, yüzölçümü 10561.80 m² olup B Blok 7. Kat 32 nolu bağımsız bölüm maliki Ramazan oğlu Tahsin Çalışkan olduğunu, dava konusu parselin üzerinde keşif günü itibariyle Gazneliler isimli sitenin olduğu görülmüştür.

29/09/2025 tarihli bilirkişi Raporunda; dava konusu taşınmazın dava tarihi itibariyle değerinin 495.000,00 TL olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.