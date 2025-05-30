T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/170 Esas

Dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan (A) harfi ile belirtilen taşınmazın kuzeyinin Havva Barcın varisleri, güneyinin Ramazan Demir kullanımı, batısının ve doğusunun Devlet Ormanı ile çevrili olduğu, taşınmazın batıdan Sarıağlar Devlet Ormanına ve doğudan Kocayatak Devlet Ormanına komşu vaziyette 4331.27 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/170 esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı GÜLSÜM ÇELİK adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.