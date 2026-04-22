T.C. ALANYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.44340421-2022/316-Ceza Dava Dosyası

Kazhymukan ve Lyazzat oğlu, 04/04/1993 doğumlu sanık Dosbol TILEUKHANOV'un üzerine atılı "basit hırsızlık" suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 141/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan bir miktar uzaklaşılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık dosya konusu aldığını beyan ettiği bir adet bisikleti soruşturma aşamasında iade ettiğine ilişkin savunmasına karşın, ulaşılamadığından dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verilen müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanlarında bisikletinin teslim edildiğini belirtmediği gibi teslime ilişkin dosya içinde herhangi bir teslim belgesinin de bulunmadığı hususu göz önüne alınarak şartları oluşmadığından sanık hakkında TCK 168 maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın geleceği üzerindeki cezanın olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek sanığın cezasında 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında başkaca bir arttırım veya indirim maddesi uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak; sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10.maddesi ile anılan maddede yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle uygulanmasına, Sanığın müştekinin meydana gelen zararını karşılamadığı hususu müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanları ve dosya içeriğindeki belgelerden anlaşılmakla şartları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231/5 maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, Hükmolunan ceza kısa süreli hapis cezası olmadığından sanık hakkında TCK 50/1 maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın suç tarihinden önce kasıtlı suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına ilişkin mahkumiyetinin bulunmaması ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği yolunda mahkememize olumlu kanaat geldiğinden verilen hapis cezasının5237 S.TCK.nun 51/1.maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanık hakkında 5237 S.TCK.nun 51/3. maddesi gereğince taktiren 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenmesine. sanığın kişiliği, sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde her hangi bir yükümlülük belirlenmesine ve uzman kişi görevlendirilmesine YER OLMADIĞINA, sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğine karar verileceğinin ihtarına karar verilmiştir.Tüm aramalara rağmen sanık Dosbol TILEUKHANOV bulunamamış ve gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.04.2026