T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/363 Esas
Davacı Mehmet Öztürk, Zehra Öztürk ve Semra Öztürk vekili tarafından Davalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/363 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya Türkler Mahallesi,
KUZEYİ: Devlet Ormanı
GÜNEYİ: 171 ada 111 ve 112 parseller
DOĞUSU: Zeytin Ağaçları ve kısmen 171 ada 111 parsel
BATISI : Sera ve kısmen171 ada18 parselile çevrili toplam 2.214,92,m2 lik taşınmaz