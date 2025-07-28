T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/124 Esas
Davacı Ali İhsan Sönmez vekili tarafından Davalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/124 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya Kargıcak Mahallesi,
KUZEYİ: 1949 parsel
GÜNEYİ: Kısmen 1950 ve 1953 parsel
DOĞUSU: 1950 parsel
BATISI: Kısmen 1953 ve 1949 parseller ile çevrili toplam 1.465,40 m²'lik taşınmaz