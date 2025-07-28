Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 28.07.2025 00:00:00

T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/124 Esas

Davacı Ali İhsan Sönmez vekili tarafından Davalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/124 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Alanya Kargıcak Mahallesi,

KUZEYİ: 1949 parsel

GÜNEYİ: Kısmen 1950 ve 1953 parsel

DOĞUSU: 1950 parsel

BATISI: Kısmen 1953 ve 1949 parseller ile çevrili toplam 1.465,4‬0 m²'lik taşınmaz

#ilangovtr BASIN NO: ILN02266816