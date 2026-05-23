T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/288

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil davasında, davalıların bilinen adreslere tebligat çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalılar Abay Tergeussızov, Albına Ibragımova,Alexander Malcew, Alexander Radtschenko, Alexey Guzhov, Alla Pogudına, Arthur Laıtenberger, Darıa Pogudına, Denıs Laguta, Dınara Alımzhanova,Elena Sukhoterına, Evgenıı Chernomashentsev, Galına Raspopov, Ievgen Momont, Igor Raspopov,Irına Chekanova,Iryna Koshova, Iulııa Savvınova,Iurıı Trofımovıch,Lıana Sadykova, Lılııa Bukharova, Malı Musaeva,Muradıl Madamınov, Namık Abramov, Natalııa Motorna, Natalııa Tıutıunnıkova, Oleg Koshovyı, Olena Burkatovska, Olga Manz, Olıver Becker, Ronı Abramov, Sandzhıgorya Doraev, Serhıı Vladyka, Stanıslav Zabolotnyı, Talgat Sadvakassov, Tımur Sharkhemullın, Vadım Kım, Vıacheslav Sheretov, Zhanar Zhankelova'ya dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ile duruşma günü 14/07/2026 saat 10.50'de duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.