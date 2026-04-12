T.C. ALİAĞA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1193 Esas 25.03.2026

İLAN DAVALI: Cüneyt Becerikoğulları (TCN: 57466013686) Davacı Berrin Sorguç ile davalılar Cüneyt Becerikoğulları, Ayşenur Becerikoğulları arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce mernis ve yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 28/04/2026 günü saat: 13:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.