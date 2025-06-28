T.C.

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1. İlimiz Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesi 2717 Ada 7 Parsel numaralı mülkiyetin tamamı Belediyemize ait olan “arsa” vasıflı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sanayi alanı içerisinde kalmakta olup Emsal:1,00 Yençok:10,50 yapılaşma koşuluna sahip olan 1315,80m² yüzölçümlü taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’nden 1.000,00 TL karşılığında alınacaktır.

3. İhale Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Sıra Mevkii Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale

Tarihi/Günü

Perşembe İhale Saati 1. Akçatepe Mahallesi 2717 Ada 7 Parsel Arsa 10.789.560,00 TL 323.687,00 TL 10.07.2025 09.10

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00’e kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğine verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5. İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır:

5.A) Gerçek Kişiler :



A. Gerçek Kişiler:

Yasal Yerleşim Yeri belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

B.Tüzel Kişiler

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,(1-2-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü