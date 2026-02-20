T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2025/159 Esas

DAVALI: MUHAMMET NACİ APSİ

Davacı Reem Waham tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

''07/05/2026 günü saat 15:00'da geçerli bir mazeretiniz olmadan mahkemede hazır bulunmazsanız, ve diğer tarafın davayı takip etmemesi halinde dosya işlemden kaldırılacaktır, takip etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edilecektir. Ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceksiniz. Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilecek, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. HMK'nın 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilecektir " İlanen ihtar ve tebliğ olunur. 18/02/2026