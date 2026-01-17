T.C. AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/1178 Esas

Davacı Gülay Sonyurt tarafından Ramazan AY'ın gaipliğine karar verilmesi için açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı; Amasya ili, Merkez ilçesi, Dere Mah. Cilt no:2, Hane No:76'da nüfusa kayıtlı, Halit ve Ragibe oğlu, Kayalar 01/07/1925 d.lu, TC. Kimlik No:22048237828, RAMAZAN AY'ın adresi tespit edilememiş ve tüm aramalara rağmen kendisinin bulunamadığı ve haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden;

T.M.K.33/2.mad. gereğince, ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Halit ve Ragibe oğlu, Kayalar 01/07/1925 d.lu, TC. Kimlik No:22048237828, RAMAZAN AY'ın ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi taktirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19.11.2025