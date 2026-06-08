T.C. AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2026/4 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 951 Ada, 19 Parsel boş arsa vasfında olup, etrafındaki parsellerde yoğunlukla 5 katlı konut nitelikli yeni tip yapılar mevcuttur....
Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Şeyhcui Mahallesi Amasya Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 712,99 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut" alanındakalmakta olup inşaat nizamı, E:1.50 Yençok: 5 Kat, Taks: 0.30'dur
Kıymeti : 12.477.325,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 13:38
04/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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