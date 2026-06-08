T.C. AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/4 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 951 Ada, 19 Parsel boş arsa vasfında olup, etrafındaki parsellerde yoğunlukla 5 katlı konut nitelikli yeni tip yapılar mevcuttur....

Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Şeyhcui Mahallesi Amasya Merkez / AMASYA

Yüzölçümü : 712,99 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut" alanındakalmakta olup inşaat nizamı, E:1.50 Yençok: 5 Kat, Taks: 0.30'dur

Kıymeti : 12.477.325,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:38

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 13:38

04/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.