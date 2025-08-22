T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/262 Esas

Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi112ada 23 parsel sayılı taşınmazın davacı idare (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/262 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.