T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ANDIRINASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/297 Esas

Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Kesim Mah./Köyü., 131 ada 335 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/297 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.