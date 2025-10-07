T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 7.10.2025 00:00:00
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/288 Esas
Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Emirler Mahallesi 129 ada 255parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/288 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
