T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 7.10.2025 00:00:00

T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/288 Esas

Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Emirler Mahallesi 129 ada 255parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/288 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02305495