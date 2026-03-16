T.C. ANKARA 1. FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/378

KARAR NO : 2025/403

Mahkememizin 16/10/2025 tarihli ilamı ile sanık Ersin Karapazarlıoğlu hakkında "5846 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e, 67/4 maddeleri uyarınca düşürülmesine karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Halit ve Sebahat oğlu 17/10/1977 doğumlu, (TC:279*****840) sanık Ersin Karapazarlıoğlu'na tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulduğu takdirde o yer Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi (yoksa Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi) ya da bulunulan ceza infaz kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 09/03/2026