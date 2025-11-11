T.C. ANKARA 1 İNFAZ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2024/9004

KARAR NO : 2024/9032

Hükümlü ERGÜN ARSLAN hakkında Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09/02/2017 tarih 2017/169 değişik iş sayılı ilamı ile 15/02/2017 tarihinden geçerli koşullu salıverilme kararının 06/02/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5275 sayılı yasanın 107/12. Maddesi gereğinceGERİ ALINMASINA,

Hükümlünün koşullu salıverilme kararının geri alınmasına konu Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14/07/2020 gün ve 2019/286 esas 2020/341 kara sayılı ilamı ile hükmedilen 5 ay hapis cezasının iki katı olan 300 GÜN HAPİS CEZASININ bihakkın tahliye tarihini geçmemek koşuluyla AYNEN İNFAZINA karar verilmiştir.

Hakimliğimizce verilen karar, hükümlünün adreslerine yapılan tebligatlar bila tebliğ dönmüş, adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır.

İşbu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, iki hafta içerisinde itiraz talebinde bulunabileceği, öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur.05.11.2025